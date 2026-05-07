В Алматы пройдет патриотическая акция «Батырларға тағзым – мәңгі жадымызда»

День Победы

Председатель общественного объединения «Союз ветеранов Афганистана» Мурат Абдушукуров на своей странице в социальных сетях обратился к жителям и гостям Алматы, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: страница Мурата Абдушукурова на Facebook

В своем сообщении он поздравил казахстанцев с наступающими праздниками, подчеркнув значимость преемственности поколений.

«Поздравляю всех с Днем Защитника Отечества Республики Казахстан и с Днем Великой Победы! 7 мая, в День защитника Отечества мы отдаем дань уважения тем, кто стоял и стоит на страже мира, кто защищает нашу свободу и безопасность. День Победы – это праздник, объединяющий поколения. Он символизирует связь времен, уважение к старшему поколению и дань памяти павшим», – отметил он.

Общественник сообщил о подготовке масштабного памятного мероприятия. По словам Абдушукурова, Союз ветеранов Афганистана города Алматы получил все необходимые согласования от городских властей для проведения традиционного шествия.

«Хочу сообщить, что в преддверии Дня Победы наш Союз ветеранов Афганистана города Алматы, по согласованию с акиматом, организовывает патриотическую акцию «Батырларға тағзым – мәңгі жадымызда». Акция начнется 9 мая, в 10:00 ч. Маршрут акции тот же, что был в прошлом году. Мы пройдем по улице Гоголя – от Центрального парка культуры и отдыха до улицы Зенкова, далее будем возлагать цветы к вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев», – написал Абдушукуров.

Мурат Абдушукуров детально описал формат предстоящего события. Главной целью акции станет чествование героев-казахстанцев и сохранение исторической памяти о подвиге предков в годы Второй Мировой войны.

«Мы пронесем портреты наших ветеранов, отцов и дедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, выражая глубокую благодарность тем, кто подарил нам мирное небо. День Победы – это не только праздник, но и напоминание о том, как важно ценить мир и свободу, которые мы имеем. Пусть этот день станет символом единства, мужества и патриотизма для всех нас», – сообщил он.

Особое внимание в своем посте председатель объединения уделил регламенту и этическим нормам мероприятия. Он подчеркнул, что мероприятие призвано объединять людей, а не становиться площадкой для политических высказываний.

«Акция носит исключительно патриотический, неполитический характер. Рекомендуем участникам акции воздержаться от использования провокационной символики, демонстрации политических и других символов, не связанных с целями акции. Это касается как транспарантов, так и иной атрибутики», – обратился Абдушукуров.

Он добавил, что организаторы позаботились о едином стиле оформления праздника. Участникам будут предложены национальные символы и знаки памяти, отражающие дух казахстанского патриотизма.

«На месте проведения мероприятия будет организована раздача «Жеңіс лентасы» и государственных флагов Республики Казахстан. Уверен, что все запланированные мероприятия позволят достойно отметить 81-летие Победы, укрепить дух патриотизма и уважение к подвигу старшего поколения. Ждем всех неравнодушных», – резюмировал Абдушукуров.

