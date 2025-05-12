Сотрудниками полиции раскрыта попытка кражи денег из отделения одного из банков в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Ночью неизвестный мужчина проник в здание через окно и попытался добраться до кассового узла. Однако злоумышленнику не удалось преодолеть бронированное стекло. Поэтому он покинул место происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установлена, его задержали. Им оказался 32-летний мужчина.