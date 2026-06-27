В Алматы работникам СМИ вручили ключи от квартир

Масс-медиа

Советник – пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров лично поздравил алматинских коллег с новосельем

Фото: МКИ

Сегодня от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева накануне Дня работников средств массовой информации состоялась торжественная церемония вручения ключей от жилья специалистам медиасферы, сообщает Kazpravda.kz

Сотрудникам телеканалов Qazaqstan, «Хабар», «Евразия», «КТК», «31 канал», ТОО «Қазақ газеттері», изданий «Жас Алаш», «Время», «Қазақ әдебиеті», «Түркістан» и радио «Шалкар» было вручено в общей сложности 15 квартир.

В мероприятии, организованном Фондом президентских инициатив Dara, принял участие советник – пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров, который лично поздравил алматинских коллег с новосельем.

«Как вы знаете, Президент неизменно уделяет внимание развитию отечественной журналистики. На торжественной встрече, состоявшейся в Акорде по случаю Дня работников СМИ, Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил труд журналистов, работающих во благо страны и нации, подчеркнув: «Считаю, что требует должного внимания труд региональных корреспондентов, которые неустанно работают на информационном поле. Поэтому по моему поручению в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях». Данная инициатива получила свое продолжение и в Алматы, городе, являющемся колыбелью казахской прессы. История многих традиционных средств массовой информации берет свое начало именно в этом городе. Глава государства всегда держит на особом контроле жизнедеятельность Алматы», — сказал Айбек Смадияров.

В 2026 году работникам СМИ будет предоставлено 66 квартир, из них 15 – в Астане, 15 – в Алматы, и по 2 квартиры – в 18 регионах.

Составление списка нуждающихся в улучшении жилищных условий проводилось совместно с Фондом президентских инициатив Dara, Управлением делами Президента, местными органами исполнительной власти и редакциями средств массовой информации.

Необходимо отметить, что за предыдущие три года обладателями жилищных сертификатов от имени Президента стали 200 работников СМИ.

#Алматы #СМИ #квартиры #журналисты #ключи

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