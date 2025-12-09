В каждом районе определены предварительные локации для размещения новых ярмарок

Фото: акимат

В акимате мегаполиса рассмотрен проект строительства коммунальных ярмарок. На сегодня прорабатываются несколько архитектурных и функциональных решений, передает Kazpravda.kz

В каждом районе определены предварительные локации для размещения новых ярмарок. Параллельно планируется модернизация действующих павильонов «СПК Алматы» с учетом современных требований.

Инициатива направлена на отказ от посредников и создание комфортных условий для фермеров.

Проект будет доработан совместно с экспертами и профильными службами. По итогам анализа представят оптимальный формат ярмарок, включая инфраструктуру, правила размещения и механизмы ценообразования.

Было подчеркнуто, что задача города - сформировать прозрачную систему торговли, поддерживать местных производителей и создавать условия для покупателей.