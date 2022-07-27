В Алматы снесут незаконно строящийся жилой комплекс “Жайсан” в Наурызбайском районе

По информации управления градостроительного контроля города Алматы, ЖК "Жайсан" в микрорайоне Акжар Наурызбайского района возводится незаконно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города Алматы.

Ранее по объекту была проведена проверка, заказчика привлекли к административной ответственности по ст. 316 ч.1, 321, 463 ч. 1 КРКоАП. Управлением направлен иск в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о сносе незаконно возводимого объекта. На сегодня исковые требования удовлетворены, ожидается вступление в законную силу решения суда.