В Алматы прошла международная конференция «Наследие великого поэта Абая и духовная преемственность в тюркском мире», организованная Тюркской Академией совместно с Национальной академией наук. Мероприятие было приурочено к 180-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, сообщает Kazpravda.kz

В конференции приняли участие президент Тюркской Академии академик Шаин Мустафаев, представители дипломатических миссий, государственные и общественные деятели, а также ведущие ученые в области литературы и языкознания. С приветственным словом к участникам также обратился президент Национальной академии наук Казахстана Ахылбек Куришбаев в формате видеообращения.

В рамках конференции были презентованы новые издания, подготовленные Тюркской Академией к юбилею Абая. Среди них - переиздание романа Мухтара Ауэзова «Абай» на азербайджанском языке латиницей, который впервые вышел в Баку еще в 1954 году кириллицей и с тех пор не переиздавался; «Слова назидания» Абая Құнанбайұлы, изданные на основе единого тюркского алфавита; а также турецкий перевод труда казахского абаеведа Кайыма Мухамедханова «Наследники Абая».

Выступая на конференции, президент Тюркской Академии академик Шаин Мустафаев подчеркнул, что Абай является не только достоянием казахского народа, но и всей тюркской цивилизации.

-⁠ ⁠Новые издания - это не просто дань уважения великому мыслителю, но и важный шаг на пути к укреплению культурного единства и преемственности в тюркском мире, - сказал Ш. Мустафаев.

Конференция стала площадкой для обмена мнениями и научными разработками, а также укрепления сотрудничества между исследователями тюркского мира.