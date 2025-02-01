В Алматы состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Первое в этом году заседание Евразийского межправительственного совета предварило участие глав правительств стран, входящих в состав ЕАЭС, в открытии крупного международного форума Digital Almaty 2025. Развитие высоких технологий и создание общей цифровой среды на пространстве объединения остается одним из приоритетных направлений политики государств-парт­неров. На укрепление совместной интеграционной работы направлен и ряд документов, подписанных непосредственно на заседании Совета.

По праву председательствующей в этом году в органах ЕАЭС Республики Беларусь основные решения межправсовета по окончании его работы озвучил Премьер-министр РБ Роман Головченко. Спикер отметил, что в текущем году завершится пятилетняя программа развития союза по стратегическим направлениям, поэтому коллегам по совету нужно было подвести промежуточные итоги и наметить планы на ближайшую перспективу.

– Пятилетка евразийского строительства завершается. До конца года нам необходимо подготовить базу для выполнения всех задач, которые заложены в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС до 2030-го, – заявил Роман Головченко.

Перечисляя вопросы повестки заседания межправсовета, белорусский Премьер-министр подчеркнул, что они направлены на повышение конкурентоспособности экономик государств – членов ЕАЭС. В том числе обсуждена тема поддержки кооперационных проектов в сфере агропромышленного производства.

– Такая поддержка до сих пор применялась в сфере промышленности, но мы решили, что агропромышленный комп­лекс также заслуживает внимания, и в течение года намерены определиться с уровнем этой поддержки. Акцент будет сделан на осуществление проектов в области селекционной, племенной и семенной работы. Это необходимо для создания максимального суверенитета наших стран в данной важнейшей сфере. Обеспечение функционирования АПК – принципиально важная задача в решении комплекса вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и главное – с сохранением ценовой стабильности на внутреннем рынке объединения, – отметил Роман Головченко.

На заседании глав правительств обсуж­дались также вопросы сотрудничества в таможенной сфере, рассматривалось состояние дел в сфере электронной торговли в рамках ЕАЭС. Было предложено создание собственной системы биржевых индикаторов товарных рынков на ключевые товары.

Евразийская экономическая комиссия представила информацию о макроэкономической ситуации в государствах – членах ЕАЭС, на обсуждение ставились предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.

– Характерно, что второй год подряд темпы роста экономик наших стран превышают среднемировые. По итогам 2024 года прогнозируется увеличение совокупного ВВП стран ЕАЭС на 4 процента, что выше не только уровня предыдущего года, но и среднеевропейского, – подвел итог Роман Головченко.

В дальнейшем в качестве приоритетных направлений экономической политики в масштабах объединения рассматриваются промышленная кооперация, научно-техническое сотрудничество, повышение технологического суверенитета, обеспечение наукоемкости экономик и проведение эффективной инвестиционной политики.

Руководитель Правительства Казахстана Олжас Бектенов заострил внимание на вопросе экономической интеграции и развития торговли в рамках объединения.

– Как отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс экономической интеграции и развития взаимной торговли. При этом способность эффективно адаптироваться к внешним условиям на национальном уровне, а также в рамках ЕАЭС становится ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности наших экономик, – отметил Олжас Бектенов.

Среди ключевых аспектов взаимодействия и развития сотрудничества стран – участниц Евразийского экономического союза казахстанский Премьер-министр назвал укрепление правовой системы. Ее несовершенство пока позволяет участникам объединения вводить временные запретительные меры на ввоз продукции. Это задерживает ее транзит через территорию государства, устанавливающего ограничения. И в целом, как отметил глава Правительства РК, важно заинтересованное участие всех сторон в создании безбарьерной среды в торговых отношениях.

Для обеспечения устойчивого экономического роста, по мнению Олжаса Бектенова, большое значение имеет формирование благоприятной бизнес-среды.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев остановился на оценке достижений кооперации в рамках ЕАЭС. Они выразились в росте объемов торговли, взаимных инвестиций, промышленного производства, строительства. Примененные странами объединения ранее выработанные совместные меры способствовали снижению безработицы и росту реальной заработной платы. Так, уровень безработицы в странах союза достиг минимального значения за последние 10 лет и составил 2,9%.

Важным достижением называлось развитие логистической инфраструктуры, благодаря которой активно формируется единое транспортное пространство, что позволяет повысить связанность государств ЕАЭС как на внешнем контуре, так и в рамках интеграционного объединения.

В числе принятых на вчерашнем межправсовете решений большим потенциалом могут обладать соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах – членах ЕАЭС и об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе. Среди рассмотренных на заседании вопросов выделяются меры по формированию бизнес-климата, укреплению единого транспортно-логистического каркаса и раскрытию туристического потенциала государств.

При обсуждении руководителями правительственных делегаций темы сотрудничества в туристической сфере прозвучало предложение усилить работу по созданию общего информационного ресурса со сведениями о популярных маршрутах и достопримечательностях государств-членов. Также неоднократно упоминалось предстоящее историческое событие – 80-летие Великой Победы. Прозвучало предложение о создании единого информационного контента для использования во всех странах – участницах союза.