В Алматы военнослужащие поздравили ветерана-фронтовика

Служу отечеству!
21
Айман Аманжолова
корреспондент

Двадцать третьего декабря ветерану Великой Отечественной войны Василию Фомичу Шипилеву исполнилось 102 года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

С днем рождения долгожителя поздравили военнослужащие управления по делам обороны Алмалинского района города Алматы. Они вручили ему поздравительный адрес от имени министра обороны и подарки.

– Ветераны войны заслуживают особого внимания и уважения. Очень важно ценить и благодарить их за то, что они сделали для нас. Мы всегда будем помнить это, – сказала начальник группы управления по делам обороны Алмалинского района города Алматы капитан Гульсим Бакирова.

Несмотря на преклонный возраст, ветеран встретил гостей с позитивным настроем и рассказал им эпизоды военных лет.

Василий Фомич родился 23 декабря 1923 года в селе Карпово, Алтайского края. Он окончил школу младших авиаспециалистов, где освоил профессии воздушного стрелка и радиста.

Боевой путь начал в апреле 1944 года. Был определен в разведполк Отдельной Приморской армии, затем был назначен начальником приемного радиоузла на III Белорусском фронте.

За годы службы Василий Фомич был удостоен ордена Отечественной войны I степени, медалей «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и др. Воинскую службу Василий Шипилев продолжил и после войны. В запас ушел в 1950 году.

В мирной жизни Василий Фомич трудился рабочим на буровой вышке, затем – мастером. На фабрике макаронных изделий он освоил почти все специальности и стал слесарем 6-го разряда. На этом производстве он встретил будущую жену Валентину, с которой прожил 62 года. У них три дочери: Римма, Ольга и Ирина, по шесть внуков и правнуков.

 

