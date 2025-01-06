В Англии предупредили о риске смерти из-за устойчивости к антибиотикам

Здравоохранение,Китай,Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Каждый год около 1 млн человек умирают из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как сообщает британская газета Guardian, ссылаясь на бывшего главного санитарного врача Англии Салли Дэвис, порядка 40 млн человек могут умереть от резистентности к антибиотикам в ближайшие десятилетия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

По словам Дэвис, ежегодно около 1 млн человек погибают из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам. Эксперт считает, что эта цифра будет увеличиваться в течение следующих 25 лет.

Как пишет издание, по данным ученых, к 2050 году удвоится уровень смертности от устойчивости к противомикробным препаратам. В частности, в течение следующих 25 лет почти 40 млн человек погибнет из-за появившихся супербактерий. При этом пожилые люди окажутся в группе особого риска.

Ранее вспышку метапневмовируса человека зарегистрировали в Китае. 

5 января, в связи с последними сообщениями в СМИ о распространении в мире метапневмовируса ((HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям, Министерство здравоохранения Казахстана выступило с заявлением

 

#Китай #смертность #вирус #Британия #антибиотик

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