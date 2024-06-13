В Астане 14 июня распределят места в спортивные кружки

Объявление по реализации государственного спортивного заказа в столице опубликовали в Управлении физической кульутры и спорта Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным управления, на портале damubala.kz для реализации государственного спортивного заказа 14 июня в 18:00 часов планируется распределение мест и выдача ваучеров на портале в автоматическом режиме согласно сформированнной очереди.

Всего 1 470 ваучеров.