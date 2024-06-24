В Астане благоустраивают дворы и скверы

Столица, Таза Казахстан
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В Астане ведутся масштабные работы по благоустройству города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат 

Фото: акимат Астаны

В текущем году будет благоустроено 170 дворовых и общественных пространств. Часть из них уже завершена.

К примеру, в районе Алматы появится еще одно пешеходное пространство. На данный момент продолжаются работы по развитию пешеходного пространства проспекта Тауелсыздык - важной артерии района, простирающейся от набережной реки Акбулак до проспекта Б. Момышулы.

Также активно ведется обустройство еще двух скверов по проспекту Тауелсыздык, 6/1 и на пересечении проспекта Тауелсыздык и улицы Куйши Дина. Работы включают в себя создание теневых навесов, чтобы обеспечить уютные и комфортные места для отдыха жителей. Для нуждающихся в особой поддержке - создается безбарьерная среда, что позволит им свободно передвигаться по пешеходным зонам. Особое внимание уделяется озеленению и созданию теневых навесов для обеспечения приятной атмосферы и комфортной обстановки.

Также в районе Алматы параллельно ведутся работы по обустройству 2-х общественных пространств: улицы Т. Жургенова и набережной реки Акбулак.

Наряду с этим, в мкрн. Жагалау (район Нура) ведется комплексное благоустройство 18 га территории. В рамках работ будут благоустроены 2 сквера и 7 детских площадок. Для улучшения дорожной инфраструктуры будут установлены 20 камер видеонаблюдения, 150 парковых опор освещения, обустроят 150 дополнительных парковочных мест и отремонтируют, построят 9 км тротуарной сети. На территории благоустройства и вдоль прилегающих улиц уже высадили порядка 1125 возрастных деревьев. Работы проводятся во дворе 19 домов, где проживают более 10 тысяч астанчан.

Кроме этого, в текущем году в районе Нура обустроят 3 сквера. Два новых общественных пространства с сотнями зеленых насаждений появятся по пр. Туран, где ранее планировалось строительство торговых центров. Также на ул. ЕК-32 ведется обустройство сквера в честь туркменского поэта Махтумкули, где ему будет установлен памятник.

В районе Сарыарка в рамках проекта «Бюджет народного участия» были капитально отремонтированы дворы по адресам: ул. Д. Бабатайулы, 6, 8, 14, 16, 18 и ул. Кендала, 2.

Также, в текущем году на территории района «Сарыарка» появятся два новых общественных пространства по адресам: ул. Юбилейная, 22 и пр. Женис, 34 с учетом современных стандартов комфорта и безопасности.

В жилом массиве «Пригородный» (район Есиль) открыты дворовые территории по адресам пр. Кабанбай батыра 105 и пр. Кабанбай батыра 105 «А». Также по ряду адресов проводятся ремонтно-восстановительные работы. Кроме того, будут реализованы 4 проекта, набравшие наибольшее количество голосов по проекту «Бюджет народного участия». Это: ул. Алматы, 13 ЖК «Отандастар», ул. Сарайшык, 5/1, пр. Кабанбай батыра, 42, ЖК «Инфинити 2», пр. Кабанбай батыра, 40, ЖК «Инфинити 1».

В районе «Байконыр» в текущем году будет благоустроено 44 дворовых территорий и 6 общественных пространств. Еще 70 дворовых территорий охватываются ремонтно-восстановительными работами.

#Астана #благоустройство #Таза Казахстан

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