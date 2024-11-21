В Астане и Алматы задержали 14 участников ОПГ по производству «синтетики»

Производившую и сбывавшую синтетические наркотики ОПГ ликвидировали в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД

«Ликвидирована деятельность всей криминальной цепи – организованной преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту синтетических наркотиков на территории крупных городов Республики Казахстан. В результате спланированных мероприятий в городах Астаны и Алматы задержано 14 участников ОПГ», - рассказал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Он отметил, что указанные лица длительное время занимались сбытом психотропных веществ, а также осуществляли доставку прекурсоров и лабораторного оборудования, которые используются при изготовлении синтетических наркотиков, в том числе занимались поиском и подготовкой объектов для строительства новых нарколабораторий.

В ходе задержания была пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъято 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков «мефедрон» и «альфа-PVP».

Досудебное расследование продолжается.