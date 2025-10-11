Особое внимание было уделено людям рабочих профессий, обладающим высокой профессиональной квалификацией и являющимся примером добросовестного отношения к работе, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева состоялось награждение лучших династий столицы, а также победителей конкурсов «Еңбек жолы» и «Парыз», передает официальный сайт акимата столицы.

По поручению Президента нынешний год объявлен «Годом рабочих профессий». Эта инициатива направлена на популяризацию ценности труда и профессионализма в обществе. В честь празднования Дня труда на торжественном собрании чествовали преданных делу тружеников, составляющих основу жизни страны. Со сцены ветеранов и передовиков производства, опытных учителей и молодых специалистов поздравили министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, заместитель акима Астаны Ерик Мейрхан и председатель маслихата города Астаны Табигат Зейнулкабден.

«Для нашего общества и государства наивысшей ценностью является человек труда. Министерство реализует множество мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, социальной гарантии и защите прав работников. Сегодня в столице трудятся свыше 700 тысяч специалистов, проживает более 150 тысяч ветеранов труда. Это является примером для других регионов», — сказала в своем выступлении министр С. Жакупова.

В номинации «Лучшая трудовая династия» 3-е место заняла семья Смагуловых (учителя), 2-е место — семья Бекжановых (учителя), а 1-е место — семья Бурлиновых (железнодорожники).

В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» Алма Саулебаева заняла 3-е место, Муратбек Сыздыков — 2-е место, а Дисембай Шайкенов стал обладателем 1-го места. В конкурсе «Лучший молодой специалист производства» 3-е место заняла молодой инженер Балнур Канаткызы, 2-е место — машинист Темирлан Нурмухамбетов, а 1-е место было присуждено агроному Гулзие Шариповой.

В рамках конкурса «Парыз», поддерживающего социальную ответственность бизнеса в столице, победителями стали компания «Dar rail» и Акмолинский вагоноремонтный завод. Кроме того, группа работников, отличившихся своим трудом в различных сферах, была награждена благодарственными письмами.

Особое внимание было уделено людям рабочих профессий, обладающим высокой профессиональной квалификацией и являющимся примером добросовестного отношения к работе.

Празднование завершилось яркой концертной программой, подарив участникам атмосферу единства, уважения к труду и праздничного настроения.