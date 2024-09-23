В Астане обсудили национальную и региональную безопасности в свете современных вызовов

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В столице состоялась международная научно-теоретическая конференция на тему «Национальная и региональная безопасность в свете современных вызовов». Ее организатором выступило АО «Центр военно-стратегических исследований»

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В мероприятии приняли участие представители Конституционного суда, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военных вузов, госорганов, международных организаций, научного сообщества и военные атташе, аккредитованные в Казахстане.

Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев озвучил приветственное слово министра обороны. В нем генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил актуальность вопросов, которые рассмотрят представители авторитетного сообщества.

– Мы находимся в периоде глобальных изменений, когда каждое решение, каждая стратегия может иметь далеко идущие последствия для безопасности наших стран. Центральная Азия с ее уникальным географическим положением и богатым природным потенциалом должна действовать проактивно, чтобы оставаться устойчивым и динамично развивающимся регионом. В этом контексте важно, чтобы вопросы безопасности рассматривались не только через призму краткосрочных вызовов, но и с учетом долгосрочных перспектив и возможностей, – сказал замминистра обороны.

Конференция прошла по трем тематическим блокам: «Обеспечение военной безопасности и противодействие угрозам», «Риски и их влияние на развитие стабильности в Казахстане» и «Роль международных и региональных организаций в обеспечении региональной безопасности».

По мнению организаторов конференции, термин «безопасность» сегодня охватывает гораздо больше жизненных сфер: от киберпространства и информационных технологий до справедливого распределения природных ресурсов и социально-экономической стабильности.

Отметим, что в военной доктрине нашей страны информационное и психологическое воздействие отнесено к факторам, способным оказать существенное влияние на обеспечение военной безопасности. Неслучайно сегодня информационное пространство рассматривается как новая сфера противоборства.

На конференции был проведен всесторонний анализ перечисленных проблем, выявлены наиболее актуальные вызовы и выработаны рекомендации, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе.

По итогам мероприятия принята резолюция, в которой была отмечена необходимость формирования эффективных и устойчивых стратегий противодействия угрозам безопасности. Для этого было предложено активно вовлекать к этому процессу представителей экспертного и научного сообщества стран региона, специализирующихся на вопросах безопасности.

 

#казахстан #Астана #безопасность

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