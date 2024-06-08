В Астане обсудили продвижение госязыка как средства межэтнического общения

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В Доме дружбы Астаны при поддержке МКИ РК и Ассамблеи народа Казахстана состоялся круглый стол на тему «Государственный язык – язык межэтнического общения».

Участие в мероприятии приняли заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана и заведующий секретариатом АНК администрации президента РК Марат Азильханов, председатель комитета по развитию межэтнических отношений МКИ РК Галым Шойкин, депутаты парламента РК, общественные деятели, филологи, лингвисты, представители этносов, свободно владеющие государственным языком, а также члены АНК и представители РОО «Ассамблея жастары».

Эксперты обсудили вопросы реализации поручения главы государства по всестороннему развитию государственного языка, озвученного на XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана, а также популяризации и повышения его статуса.

«Стабильность и согласие в стране – наше бесценное богатство, а язык – основа единства. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить конкретные шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы государственный язык стал языком межэтнического общения, а также разработать план по распространению передового опыта его освоения среди широкой общественности», - сказал Галым Шойкин.

В рамках мероприятия также был проведен обучающий семинар, на котором молодежь различных этносов со всей страны, свободно владеющие казахским языком, поделились своим опытом изучения языка, предложили идеи по расширению его сферы применения и обсудили методы укрепления его роли как языка межэтнического общения.

В роли тренеров выступили известные медиа личности и эксперты в области филологии.