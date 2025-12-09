Сегодня в Астане состоялась конференция Совета ветеранов Антикоррупционной службы, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АДГС

Фото: АДГС

В работе форума приняли участие ветераны отрасли, представители государственных органов и общественных объединений.

Участники обсудили роль Совета ветеранов в формировании культуры честности и вопросы развития института наставничества.

Отмечено, что передача профессионального опыта и моральных ориентиров от старшего поколения молодым специалистам остается важнейшим инструментом формирования устойчивых антикоррупционных ценностей.

Как известно, Агентству по делам государственной службы передан ряд функций и полномочий упраздненного Агентства по противодействию коррупции, включая реализацию антикоррупционной политики, координацию работы госорганов в данной сфере и формирование антикоррупционной культуру. В этой системной работе преемственность традиций занимает ключевое место.

Выступая на конференции, председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай подчеркнул:

«Институт наставничества имеет особое значение в постоянном совершенствовании мер по предупреждению коррупции. В этом контексте опыт Совета ветеранов Антикоррупционной службы играет крайне важную роль в поддержке молодых специалистов, обмене знаниями, укреплении профессиональных традиций и обеспечении преемственности».

По итогам конференции был подписан Меморандум о сотрудничестве, направленный на дальнейшее укрепление культуры предупреждения коррупции.

Справочно:

Республиканское общественное объединение «Казахстанская организация ветеранов органов по противодействию коррупции» - независимая общественная структура, объединяющая ветеранов и пенсионеров антикоррупционных органов на основе общих профессиональных и жизненных ценностей. Её деятельность строится на принципах добровольности, равенства, самоуправления и законности.