В Астане от имени Президента вручили юбилейные медали к 30-летию Конституции

Среди награжденных – ведущие ученые-правоведы, преподаватели вузов, омбудсмены, представители госорганов, юридического сообщества, а также международных организаций.

Фото: Конституционный суд РК

Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова от имени Президента Республики Казахстан вручила юбилейные медали «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл» лицам, внесшим значительный вклад в развитие правовой системы страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное ведомство

Юбилейная медаль учреждена в ознаменование 30-летия Основного Закона страны и присуждается гражданам Казахстана и иностранным гражданам, внесшим весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, становление и развитие идей и принципов конституционализма.

«Конституция – это главный гарант прав и свобод граждан, символ независимости и государственности. Отмечая 30-летие Основного Закона, мы чествуем тех, кто своим трудом способствует укреплению верховенства права и продвижению демократических ценностей в Казахстане и за его пределами», - отметила Эльвира Азимова.

Также юбилейные медали от имени Главы государства были вручены заслуженным лицам заместителем председателя Конституционного Суда Бакытом Нурмухановым в ходе третьей сессии Конференции на площадке Maqsut Narikbayev University, а также судьей Конституционного Суда Еркином Онгарбаевым в рамках четвертой сессии Конференции, проходившей на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

#Астана #награды #конституция

