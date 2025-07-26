Для удобства родителей консультационные пункты работают также по субботам и воскресеньям.

Фото: акимат Астаны

В Астане запущен пилотный проект QOSYMSHA.KZ, направленный на внедрение системы ваучерного финансирования в сфере дополнительного образования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

В рамках проекта в шести районах столицы начали работу консультационные пункты, где родителям и законным представителям оказывают методическую и информационную поддержку. Для удобства родителей они работают также по субботам и воскресеньям.

Адреса консультационных пунктов:

• район Алматы – Дворец школьников им. Аль-Фараби (пр. Б. Момышулы, 5)

• район Байқоңыр – Школа искусств №1 (пр. Абая, 74), Детская музыкальная школа №3 (ул. Бейсекбаева, 3)

• район Есіл – Школа искусств №2 (ул. Достык, 13)

• район Нұра – Школа-лицей №85 (пр. Кабанбай батыра, 56)

• район Сарыарқа – Дворец школьников им. Махамбета Утемисова (ул. А. Мамбета, 1)

• район Сарайшық – Школа-гимназия №83 (ул. Байтурсынова, 35)

Проект QOSYMSHA.KZ – это информационная цифровая система, обеспечивающая государственный доступ к дополнительным образовательным организациям, направленным на развитие творческих, спортивных и интеллектуальных способностей детей.