В Астане перекроют улицы на время заседания делового совета «Китай – Центральная Азия»

Столица
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Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

16-18 июня Астану посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках официального визита. 17 июня 2025 года в Астане пройдёт второе заседание делового совета «Китай – Центральная Азия» с участием глав государств Центральной Азии, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц. Перекрытие движения планируется на следующих участках:

проспект Кабанбай батыра от международного аэропорта Нурсултан Назарбаев до проспекта Мангилик Ел;

по проспекту Мангилик Ел от проспекта Кабанбай батыра до улицы Д. Кунаева;

по улице Кунаева до проспекта Кабанбай батыра;

по проспекту Кабанбай батыра до Коргалжынского шоссе.

Также 17 июня 2025 года будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках: улица Керей, Жанибек хандар от проспекта Мангилик Ел до улицы Шерхана Муртаза, а также проспект Тәуелсіздік от улицы Керей, Жанибек хандар до улицы А. Байтурсынова.

Вместе с тем, 17 июня с 14:00 до 20:30 будет ограничено движение на улицах К. Аманжолова и Ж. Нажимеденова в районе Дворца мира и согласия.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

#Астана #дороги #ремонт

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