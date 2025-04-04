В Астане построят «Многофункциональный комплекс Цзянсу-центр в Центральной Азии»

Международное сотрудничество,Столица,Строительство
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Венера Баталова
корреспондент

Подписан меморандум о сотрудничестве

Фото: пресс-служба МТИ РК

Также состоялась встреча с Eurasia Construction Capital Co. Ltd, которая планирует инвестировать $100 млн в частную специальную экономическую зону или индустриальный парк в Атырауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

Корпорация работает в сферах международных инженерных проектов, торговли, IT, экотехнологий и муниципального озеленения, охватывая Китай, Россию, Центральную Азию, Ближний Восток и Южную Азию.

Частной СЭЗ заинтересовались 7 крупных компаний, включая лидеров в нефтехимии, трубопроводных системах, возобновляемой энергетике, антикоррозийных покрытиях, строительных материалах и переработке отходов.

«Мы поддерживаем создание высокотехнологичного производства в Казахстане и готовы оперативно рассмотреть все необходимые вопросы», — заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Проект направлен на развитие исследований, промышленного производства, внедрение «зеленых» технологий и ускорение индустриального роста Казахстана.

#Астана #строительство #комплекс #Цзянсу-центр

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