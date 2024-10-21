В Астане появились новые места для досуга

В преддверии Дня Республики в столчином районе Байконыр открыли три общественных пространства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одно из общественных пространств расположено на территории, прилегающей к улице С. Торайгырова, 2, другое – на пересечении улиц С. Рахимова-Ш. Уалиханова, третье – на пересечении переулка Ж. Ташенова и улицы Ж. Ташенова.

На месте обустроенного сада по улице Торайгырова ранее находились ветхие дома, разрушенные здания. Сегодня старые дома снесены, а взамен для комфорта жителей сдан полноценный цветочный сад.

Для удобства и комфорта жителей оборудованы футбольное поле, workout-зона, беседки и урны, а также декоративная зона отдыха. Установлена дополнительная большая парковка.

Также были установлены опоры освещения,проведены масштабные работы по озеленению.

Клумба на пересечении улиц С. Рахимова - Ш. Уалиханова является одной из ранее возложенных ветхих пространств, сегодня на этой площади высажено более 4 000 деревьев, кустарников, которые преобразованы в пышную зеленую клумбу.

А на соседней клумбе по улице Ж. Ташенова проведены работы по комплексному благоустройству и реконструкции.

Так, в Байконурском районе столицы жителям в преддверии национального праздника – Дня Республики были подарены 3 клумбы.

В этом году в районе Байконыр запланировано благоустройство 132 дворовых территорий. В акимате напомнили, что этом году в Астане будет благоустроено 170 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Большая часть работы завершена.