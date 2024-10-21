В Астане появились новые места для досуга

Столица
51
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В преддверии Дня Республики в столчином районе Байконыр открыли три общественных пространства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одно из общественных пространств расположено на территории, прилегающей к улице С. Торайгырова, 2,  другое – на пересечении улиц С. Рахимова-Ш. Уалиханова, третье – на пересечении переулка Ж. Ташенова и улицы Ж. Ташенова.

На месте обустроенного сада по улице Торайгырова ранее находились ветхие дома, разрушенные здания. Сегодня старые дома снесены, а взамен для комфорта жителей сдан полноценный цветочный сад.

Для удобства и комфорта жителей оборудованы футбольное поле, workout-зона, беседки и урны, а также декоративная зона отдыха. Установлена дополнительная большая парковка.

Также были установлены опоры освещения,проведены масштабные работы по озеленению.

Клумба на пересечении улиц С. Рахимова - Ш. Уалиханова является одной из ранее возложенных ветхих пространств, сегодня на этой площади высажено более 4 000 деревьев, кустарников, которые преобразованы в пышную зеленую клумбу.

А на соседней клумбе по улице Ж. Ташенова проведены работы по комплексному благоустройству и реконструкции.

Так, в Байконурском районе столицы жителям в преддверии национального праздника – Дня Республики были подарены 3 клумбы.

 

В этом году в районе Байконыр запланировано благоустройство 132 дворовых территорий. В акимате напомнили, что этом году в Астане будет благоустроено 170 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Большая часть работы завершена.

#Астана #досуг #общественные пространства

Популярное

Все
«Работники» КТЖ строили дом руководителю филиала
Что изменится при оформлении автостраховки в Казахстане
Зарина Дияс одержала победу в финале турнира категории ITF W 50
200 млн кубометров воды направили в Арал благодаря водосберегающим технологиям
До конца года в Астане откроют 9 школ
Бизнес-форум «Казахстан-Афганистан» пройдет в Алматы
Постановка авто на учет: работники спецЦОНов участвовали в преступной схеме в Алматы
Назван средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности в РК
Какие спортивные мероприятия можно посетить на этой неделе
Двойные премии и фиктивные командировочные: в Актюбинской области проверили детсады
Вена признана самым удобным для жизни городом в мире
Родники моего детства
Врачи определят индекс здоровья каждой казахстанки фертильного возраста
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Какие документы нужны для регистрации мопедов в Казахстане
Беременная женщина скончалась до приезда «скорой» в Акмолинской области
Обама и Байден поздравили кандидата в президенты США с юбилеем
Почти 200 тысяч золотых слитков купили казахстанцы за 7 лет
Китай обнародовал руководство по диагностике и лечению ожирения
Песню «Атамекен» в честь Дня Республики исполнили 400 учащихся в Астане
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Убийство 16-летнего Шерзата: гвардейцев вывели патрулировать улицы Талгара
Главы правительств Казахстана и Пакистана обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества
«Простой и эффективный» учебник по казахскому языку разработали в Караганде
В США заявили о возможном предотвращении покушения на Трампа
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Засоряют Большой Алматинский канал
Жизнь, посвященная народу: 130 лет исполняется со дня рождения Сакена Сейфуллина
Введен запрет на ввоз яблок
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Смерть ребенка: главу стройкомпании осудили условно в Акмолинской области
Делегация казахстанских депутатов приняла участие во встрече председателей парламентов государств Центральной Азии и Кореи
В столичном медвузе открыли современные научно-исследовательские институты
Житель Уральска отсудил у больницы компенсацию за смерть матери
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
В Мажилисе состоялся правительственный час на тему развития рынка труда
Проблемы обеспечения гендерного равенства обсудили члены парламентской комиссии по ЦУР в Сенате
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Труба пока не готова
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление

Читайте также

Отопительный сезон: безопасность частных домов проверили в …
Расклеивал рекламу наркотиков и сломал шлагбаум: правонаруш…
Чемпионат мира по грэпплингу стартовал в Астане
Мировые звезды грэпплинга соберутся в Астане на ЧМ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]