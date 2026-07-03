Международный фестиваль городских перформансов пройдет в Астане

Столица

В рамках празднования Дня столицы 5-6 июля в Астане будет проходить III Международный фестиваль городских перформансов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодное культурное событие объединит артистов из Казахстана и зарубежных стран, превратив улицы, площади и парки столицы в открытую сцену современного театрального искусства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В течение двух дней жители и гости города смогут увидеть яркие постановки под открытым небом, познакомиться с различными жанрами уличного театра и стать частью масштабного культурного события. Главная идея фестиваля — вывести театр за пределы традиционных сценических площадок, сделать искусство доступным каждому и создать пространство для живого взаимодействия артистов и зрителей.

Торжественное открытие фестиваля состоится 5 июля и начнется с праздничного международного шествия участников, которое стартует в 13:00 от здания Амфитеатра. Маршрут пройдет через Атырауский мост и завершится на Городской площади, где зрителей ожидает зрелищная перформативная программа. В шествии примут участие творческие коллективы и артисты, представляющие различные направления уличного театра и современного перформанса.

В фестивале примут участие шесть казахстанских уличных театров: «Tamenov Show» (Алматы), «Академия шоу» (Астана), «Театр для моей птички» (Алматы), «Тотальный театр» (Алматы), «ArtиШок» (Алматы) и «А3» (Астана). Международную программу дополнит выступление уличного театра «АспектР» (Санкт-Петербург, Россия).

Основные мероприятия фестиваля пройдут на нескольких городских площадках:
* 5 июля, 14:00 — Городская площадь;
* 6 июля, 14:30 — парк «Жетісу».

III Международный фестиваль городских перформансов станет одним из самых ярких событий праздничной программы Дня столицы, подарив жителям и гостям столицы новые впечатления, яркие эмоции и возможность увидеть привычные городские пространства в необычном творческом формате.

#Астана #праздник #фестиваль

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