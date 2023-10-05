В Астане проходит юбилейный, XV Евразийский энергетический форум KAZENERGY

Топливно-энергетический комп­лекс, по словам Президента, выступает одним из основных драйверов прогресса в нашей стране. Отрасль привлекает крупные иностранные инвес­тиции и новые технологии. Одновременно с этим власти внимательно следят за диверсификацией экономики. Стоит вызов по созданию кластеров с высокой добавленной стоимостью через реализацию различных проектов, включая продвинутые проекты в нефтегазовой сфере.

Страна создала привлекательные условия для привлечения инвестиций в чистую энергетику и приняла Стратегию по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. К 2030-му доля ВИЭ в энергетическом балансе республики должна составлять не менее 15%.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что «в ходе форума и Казахстанской энергетической недели участники смогут успешно обменяться идеями и разработают новые подходы к дальнейшему развитию энергетического сектора».

По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, Казахстанская энергетическая неделя – юбилейный Евразийский форум KAZENERGY – крупнейшее энергетическое событие в регионе. Оно по традиции объединяет ведущих мировых представителей отрасли и способствует созданию успешной площадки для обсуждения первостепенных вопросов энергетической безопасности, декарбонизации экономик и достижения углеродной нейтральности, а также повышения благосостояния граж­дан и обеспечения устойчивого развития государств.

– Казахстан считается одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа. Являясь неотъемлемым звеном международной энергетической системы, страна привержена конструктивному глобальному и региональному энергетическому сотрудничеству. Она стремится укрепить статус энергетического лидера в регионе, выступая одним из важнейших политических и экономических центров современного мира. Для этого у республики есть все возможности, – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Министр также отметил, что Казахстан осознает важность баланса между экономическими, социальными и экологическими аспектами развития энергетики, стремится к сотрудничеству с международными партнерами, чтобы создать устойчивую и эффективную энергетическую систему, способную удовлетворить потребности своего народа и при этом минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

По словам генерального директора IRENA Франческо Ла Камера, энергетический переход в мире пока не достиг поставленных человечеством целей и требует срочных совместных действий.

– Очевидно, что значительное ускорение внедрения ВИЭ вкупе с прогрессом по энергоэффективности потребуется для того, чтобы мир успевал добиться ограничения повышения температуры на 1,5 градуса. Мощности ВИЭ необходимо утроить к 2030 году. У нас есть инструменты и технологии для будущего на основе возобновляемых источников, причем эти решения являются и эффективными, и конкурентоспособными с точки зрения затрат. ВИЭ, введенные с 2000-го, позволили сэкономить более 500 миллиардов долларов затрат на топливо в секторе электро­энергетики, – сообщил Франческо Ла Камера.

Впрочем, несмотря на рекорд­ные показатели внедрения ВИЭ и рост инвестиций в развитие данного сектора, в 2022 году одновременно увеличились субсидии в ископаемое топливо, поскольку правительства старались смягчить удар от высоких цен на энергию по потребителям и бизнесу.

– Казахстанская энергетическая неделя важна для решения вопросов климатической и энергетической безопасности. Если мы хотим предотвратить климатические изменения, то должны работать сообща. Энергетика никогда не была и не будет повесткой с одним вопросом. Энергетика – динамично развивающаяся среда, более сложная, нежели 15 лет назад, – в свою очередь заметила генеральный секретарь ВЭС Анжела Уилкинсон и предложила доступность энергии и влияние энергетики на окружающую среду обсуждать в одной плоскости.

Партнерство

во благо планеты

В рамках XV Евразийского энергетического форума под председательством Казахстана состоялся Энергетический форум стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которого главы энергетических ведомств обсудили планы по развитию делового взаимодействия.

В мероприятии приняли участие представители государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу, а также секретариата ШОС, в том числе министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, замес­титель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сохаил Хан, первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев, министр энергетики России Николай Шульгинов, министр энергетики Мьянмы У Ко Ко Лвин, заместитель министра энергетики Беларуси Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Сорбони Холмухаммадзода, а также представитель министерства энергетики Пакистана Салман Каюм Хан.

Выступая на форуме, министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев напомнил, что по инициативе Президента Казахстана разработана Стратегия развития энергетического сотрудничества государств – членов ШОС до 2030 года. Этим документом планируется расширить повестку организации по наиболее перспективным направлениям для взаимодействия в сфере энергетики на среднесрочную перспективу, что позволит учесть современные реалии.

Как уточнил Алмасадам Саткалиев, документ направлен на определение системного подхода и расширение повестки объединения по наиболее перспективным направлениям взаимодейст­вия в энергетике. Такой подход позволит эффективнее реагировать на возникающие вызовы и успешно адаптировать организацию к современным реалиям.

С целью усиления практического взаимодействия на площадке ШОС в энергетической сфере глава Минэнерго РК предложил уделить особое внимание рассмотрению нескольких вопросов в рамках Энергетической стратегии.

– Необходимо отметить существенную перспективность раскрытия транзитного потенциала энергетических ресурсов и возможность диверсификации экспортных маршрутов в качестве одного из ключевых стратегических направлений развития энергетической отрасли стран ШОС… Мы придаем большое значение обеспечению безопасного, надежного и стабильного функционирования электроэнергетического комп­лекса. Заинтересованы в изучении возможности взаимосвязи электроэнергетической инфраструктуры на пространстве ШОС, в том числе работе наших систем в параллельном режиме, включая максимальное задействование государств организации, – отметил Алмасадам Саткалиев.

В связи с этим Казахстан предлагает уделить внимание совместному изучению таких передовых направлений партнерства, как технологии накопления и хранения энергии, внедрение элементов интеллектуальной энергосистемы и «умных» электросетей. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения и энергетической безопасности наша страна заинтересована в рассмотрении вопроса, касающегося инвестирования в модернизацию и реконструкцию генерирующих установок.

В Казахстане уже ведется целенаправленная работа по осуществлению ряда реформ, направленных на придание импульса развитию сферы отечественной электро- и тепло­энергетики.

– В качестве одного из наиболее перспективных направлений мы видим развитие возоб­новляемой и альтернативной энергетики, – проинформировал участников встречи Алмасадам Саткалиев и предложил рассмотреть такие сферы сотрудничества, как развитие инновационных технологий и науки в области использования ВИЭ, направленных на снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, развитие водородной энергетики.

В завершение выступления отраслевой министр выразил уверенность в том, что документ будет согласован с учетом интересов всех государств – членов ШОС и затем одобрен. Для чего предложил сформировать постоянно действующую рабочую группу с привлечением заинтересованных ведомств и научных кругов.

– В семье стран ШОС есть ключевые «игроки» на мировом энергетическом рынке – Россия, Китай, Казахстан, Иран, Саудовская Аравия и другие. Считаю, что стратегия важна и актуальна, она принесет народам нашего региона благополучие и процветание, – поделился мнением заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сохаил Хан.

При этом эксперт отметил высокий профессионализм и современный подход казахстанской стороны, проявленные при разработке Стратегии развития энергетического сотрудничества государств – членов ШОС до 2030 года. По его словам, в нас­тоящее время ведется работа по согласованию проекта документа с последующим его принятием в установленном порядке.

Все страны-участницы получили проект стратегии в августе текущего года, таким образом, имели возможность его обсудить. Документ будет совершенст­воваться, планируется, что он будет подписан на Астанинском саммите глав государств ШОС в середине следующего года.

Вчера же главы энергетических ведомств обсудили стратегические подходы к углублению международного отраслевого сотрудничества, содействие развитию новых подходов и выработке конкретных решений, направленных на обеспечение устойчивости и развития энергетического сектора государств-членов, государств-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу ШОС.