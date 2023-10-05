В Астане проходит юбилейный, XV Евразийский энергетический форум KAZENERGY
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Марина Демченко
Внимание «зеленым» инвестициям
На открытии пленарного заседания форума министр энергетики Алмасадам Саткалиев зачитал обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к участникам форума. Приветствуя их, Глава государства отметил: «Современная глобальная энергетика сталкивается с серьезными климатическими и геополитическими вызовами, что подчеркивает важность энергетической безопасности, надежных цепочек поставок энергии, а также использование «зеленых» технологий. Казахстан показал себя как надежный поставщик энергетических ресурсов на мировые рынки, при этом активно развивая экспортные маршруты, необходимую транспортную логистическую инфраструктуру».