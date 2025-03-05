В Астане прошел международный круглый стол, посвященный 30-летию АНК

В Президентском центре УДП РК прошёл международный круглый стол «Ассамблея народа Казахстана: три десятилетия единства и развития», приуроченный к 30-летию АНК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс служба РГУ «Президентский центр УДП РК»

Мероприятие было организовано Ассамблеей народа Казахстана и Президентским центром УДП РК.

Целью круглого стола стало обсуждение уникальной роли АНК в укреплении единства, гармонии и межкультурного диалога за 30 лет, а также вклада безальтернативного института в развитие социально-политической стабильности, поддержание мира и взаимопонимания среди этнических и культурных групп страны.

В работе заседания приняло участие около 60 человек, из числа государственных и общественных деятелей Казахстана, руководителей и членов этнокультурных и молодёжных объединений страны, а также представителей депутатского корпуса и международных организаций.

В своем приветственном слове заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана АП РК Марат Азильханов рассказал об истории и развитии Ассамблеи народа Казахстана за тридцатилетний период как уникального общественного института с конституционным статусом.

Выступающим было отмечено, что Ассамблея сегодня – это структурированная система, численностью более 50 тысяч человек, где каждый институт выполняет свою важную функцию. Более тысячи этнокультурных объединений являются первоосновой АНК, отражая богатство и многообразие национальной культуры Казахстана. Они помогают представителям всех этносов сохранять и развивать свою самобытность, оставаясь частью единой казахстанской нации.

«30-летний путь Ассамблеи – это не просто история организации, а важнейшая составляющая государственного курса нашей страны. В основе этого пути лежит идея национального единства, взаимного уважения и созидательного диалога, которая была заложена еще в первые годы независимости. Казахстан твердо придерживается принципа «Единство в многообразии», который постулирует бережное и деликатное отношение к национальным и религиозным чувствам людей. В этом плане юбилей Ассамблеи народа Казахстана является прекрасным поводом не только для подведения итогов, но и что даже более важно для широкого и открытого обсуждения имеющихся проблем, путей их решения и дальнейших перспектив развития сферы межэтнических отношений», – сказал директор Президентского центра УДП РК Бакытжан Темирболат.

В своем выступлении Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, Посол дружбы АНК Султан Раев подчеркнул, что образование и культура являются ключевыми инструментами для формирования межнационального согласия и единства в Казахстане. Развитие этих сфер способствует улучшению взаимопонимания между этническими группами и укрепляет национальное единство. Международный опыт стран, таких как Канада, Швейцария и Сингапур, предоставляет Казахстану ценные уроки по управлению этнокультурным разнообразием. Эффективное управление этой сферой поможет сохранить единство и обеспечить социальную стабильность. Особую роль в межкультурном диалоге играют молодежные инициативы, которые способствуют формированию взаимоуважения и понимания через знакомство с различными культурами.

Депутат Сената РК, руководитель Казахстанского объединения немцев «Возрождение» Евгений Больгерт рассказал об уникальности института Ассамблеи народа Казахстана, а также о вкладе депутатской группы, выдвигаемой АНК в работе Верхней палаты Парламента страны.

В свою очередь, председатель Ассоциации белорусских культурных центров РК «Родны кут» Дмитрий Останькович отметил, что сегодня ассоциация является платформой для укрепления культурных связей, поддержки инициатив белорусской диаспоры и содействия гармоничному развитию многонационального общества Казахстана.

Также на мероприятии прозвучали выступления депутата Мажилиса РК Магеррама Магеррамова, вице-министра культуры и информации РК Евгения Кочетова, заместителя директора «Қоғамдық келісім» Руфины Усановой, председателя «Ассамблея жастары» Тимура Джумурбаева, заведующей кафедрой АНК ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Натальи Калашниковой.

Справочно: Ассамблея народов Казахстана, была создана 1 марта 1995 года. С 2007 года переименована в Ассамблею народа Казахстана. В результате конституционной реформы в 2007 году Ассамблее был придан конституционный статус, она получила право избирать в Мажилис Парламента РК 9 депутатов, что значительно повысило политико-управленческую роль АНК.

Сегодня Ассамблея народа Казахстана является инструментом государственной национальной политики, деятельность которой направлена на реализацию, обеспечение общественно-политической стабильности в республике и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. Ассамблея уверенно продвигается по пути формирования казахстанской идентичности, используя как позитивный международный опыт, так и создавая собственные механизмы. Благодаря активной деятельности Ассамблеи в полиэтническом и поликонфессиональном Казахстане удается сохранить стабильность и мир.