В Астане прошла ярмарка незавершенных объектов строительства
Акимат Астаны совместно со столичной прокуратурой в рамках программы "Безопасность и комфорт в столице" провели ярмарку строительных объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр городского акимата.
Это уже вторая ярмарка, первая состоялась в апреле текущего года, по результатам которой из девяти представленных объектов три были реализованы, отметили в акимате.
Сегодня в ярмарке приняли участие более 70 строительных организаций, в том числе из других регионов страны, и иностранных компаний. Вниманию собравшихся потенциальных инвесторов были представлены 12 объектов: ЖК "Пана", ЖК "Гранитный-1" и ЖК "Гранитный-2", ЖК "Хазрет", ЖК "Коктал-2", ЖК "Зере-1", ЖК "Араби-2", ЖК "Аниса-2" и "Аниса-3", ЖК "Умит Береке", ЖК "Территория комфорта-1", ЖК "Жайлау сити" и ЖК "Табыс курылтай". Степень готовности объектов различная.
"По данным объектам на сегодня имеется решение, созданы жилищно-строительные кооперативы пострадавшими вкладчиками, имеется решение судов о взыскании объектов незавершенного строительства в пользу ЖСК. В связи с этим у нас имеется необходимость в привлечении инвесторов для завершения строительства объектов", – рассказал заместитель руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля Астаны Даулет Доскулов.
Цель мероприятия – поиск потенциальных предпринимателей и инвесторов, готовых взяться за завершение строительства проблемных объектов.
Для собравшихся предпринимателей каждый проект был отдельно презентован, показаны свободные площади, земельные участки и эскизы проектов и т. д.
Застройщики имеют право по согласию с ЖСК и уполномоченными органами поменять проект и сделать его прибыльным.