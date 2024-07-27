В Астане проверили готовность отелей к приему участников Всемирных игр кочевников

Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Дирекция по подготовке и проведению Всемирных игр кочевников провела презентацию по готовности и организации работы отелей, в которых будут размещены делегации, приезжающие на ВИК, передает официальный сайт акимата Астаны.

Глава дирекции Наиль Нуров представил вице-министру туризма и спорта Республики Казахстан Серику Жарасбаеву работы, проводимые в отелях. В частности, продемонстрированы организация работы, маршруты прибытия, навигация, оформление транспорта в стиле Игр, а также работа волонтёров в гостиницах. Кроме того, была предоставлена информация о номерах для размещения членов делегаций.

После делегация направилась во Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, чтобы ознакомиться с подготовкой объекта к Играм.

Ответственные специалисты проверили систему управления и контроля доступа к объекту, а также процесс проверки билетов и аккредитации. Кроме того, было детально изучено, как будет организован вход зрителей с использованием QR-кодов на бейджах и билетах.

5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников из 89 стран мира.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.