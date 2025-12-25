По данным организаторов, количество участников мероприятия ограничено - до 1200 человек.

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В преддверии Нового года в Астане пройдет массовое спортивное мероприятие «Новогодний забег – 2025», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Спортивное мероприятие «Новогодний забег - 2025» состоится 28 декабря в Триатлон-парке. Начало мероприятия запланировано на 10:00. Регистрация участников проводится в тот же день с 08:30 до 10:00.

По данным организаторов, количество участников мероприятия ограничено - до 1200 человек. В ходе мероприятия среди участников будут разыграны ценные призы.

Стоит отметить, что участие в «Новогоднем забеге – 2025» бесплатное.