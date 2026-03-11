На ярмарках будет продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Фото: акимат Астаны

В Астане 14 и 15 марта пройдут масштабные продовольственные ярмарки «Nauryz Sale», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

На ярмарках будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости столицы смогут приобрести овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, колбасные изделия, муку, крупы, выпечку, натуральные соки, варенье, мед и другие продовольственные товары по доступным ценам.

Ярмарки будут проходить 14 и 15 марта с 10:00 до 18:00 часов на следующих площадках города:

- ТЦ «Keryen Joly» (шоссе Алаш, 35Б);

- ТЦ «Koktal» (пр. Н. Тлендиева, 12а);

- ТЦ «Евразия» (по ул. К. Сатпаева);

- ТЦ «Астаналык базар» (ул. С. Сейфуллина, 47);

- ТРЦ «Damu Mall» (цокольный этаж, ул. Ж. Нажимеденова, 26);

- рынок «Шапагат» (пр. Богенбай батыра, 69);

- рынок «Сауран» (ул. Алматы 3).

Проведение ярмарок направлено на стабилизацию цен и обеспечение населения столицы доступными продовольственными товарами.