В Астане пройдут масштабные ярмарки

Столица
75

На ярмарках будет  продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Фото: акимат Астаны

В Астане 14 и 15 марта пройдут масштабные продовольственные ярмарки «Nauryz Sale», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

На ярмарках будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости столицы смогут приобрести овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, колбасные изделия, муку, крупы, выпечку, натуральные соки, варенье, мед и другие продовольственные товары по доступным ценам.

Ярмарки будут проходить 14 и 15 марта с 10:00 до 18:00 часов на следующих площадках города:
- ТЦ «Keryen Joly» (шоссе Алаш, 35Б);
- ТЦ «Koktal» (пр. Н. Тлендиева, 12а);
- ТЦ «Евразия» (по ул. К. Сатпаева);
- ТЦ «Астаналык базар» (ул. С. Сейфуллина, 47);
- ТРЦ «Damu Mall» (цокольный этаж, ул. Ж. Нажимеденова, 26);
- рынок «Шапагат» (пр. Богенбай батыра, 69);
- рынок «Сауран» (ул. Алматы 3).

Проведение ярмарок направлено на стабилизацию цен и обеспечение населения столицы доступными продовольственными товарами.

#питание #Астана #ярмарки

Популярное

Все
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
Простая арифметика
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Золотой пируэт в Альпах
Триумф в Линце
Воплотят инфраструктурную программу
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
Как ИИ и Big Data открывают недра
Турпроект «Алатау аманаты» получил мировое признание
«Время тюльпанов»
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
Бег от истории или от себя?
Покупка в Интернете – кот в мешке
«Легенда об Алане» – эпос в формате 3D
Дубль от Милада Карими
Мир перемен и судьба цивилизации
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Нить поколений
Социально значимый – экономически невыгодный?..
Жительницу Петропавловска беспокоит соседство с путепроводом
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Слово о замечательном человеке
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Жизнь на жайляу
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Три дистанции – одна цель
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили же…
Open Air концерт пройдет в Астане 8 марта
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
LRT в Астане запустят весной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]