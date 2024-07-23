В Астане с начала года наказали 145 человек за порчу имущества

Столица
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Астане ведется усиленная борьба с проявлениями вандализма и нарушениями общественного порядка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, 22 июля 32-летний мужчина, находясь в номере гостиницы по улице Балкантау, начал пинать и бить входную дверь, сломав ее. 

В другом случае 46-летний мужчина нанес повреждения припаркованному авто по проспекту Мангилик Ел. Всех нарушителей установили и задержали, каждого привлекли к ответственности.

Напомним, в Астане проходит акция «Stop, вандал!». В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, а также разъяснительная работа среди населения о необходимости охраны общественного порядка и бережного отношения к имуществу города.

«С начала года суд уже наказал 145 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.

 

#Астана #столица #вандалы

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