В Астане с начала года наказали 145 человек за порчу имущества

В Астане ведется усиленная борьба с проявлениями вандализма и нарушениями общественного порядка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, 22 июля 32-летний мужчина, находясь в номере гостиницы по улице Балкантау, начал пинать и бить входную дверь, сломав ее.

В другом случае 46-летний мужчина нанес повреждения припаркованному авто по проспекту Мангилик Ел. Всех нарушителей установили и задержали, каждого привлекли к ответственности.

Напомним, в Астане проходит акция «Stop, вандал!». В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, а также разъяснительная работа среди населения о необходимости охраны общественного порядка и бережного отношения к имуществу города.