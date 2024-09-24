В Астане сегодня стартуют Дни культуры Азербайджана Свежий выпуск 24 сентября 2024 г. 1:30 1 Зарина Москау Несколько дней все, кому интересна культура этой красивой и самобытной страны, могут прикоснуться к ней. Дни культуры откроются презентацией книги известного поэта-лирика Физули в Национальной академической библиотеке. В тот же день состоится этноджаз-концерт в Казахском национальном музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева, где выступят лучшие фольклорные и джазовые коллективы, ведущие солисты Азербайджана. Насыщенными будут и последующие дни. В среду планируется подписание меморандума между национальными бибилиотеками Казахстана и Азербайджана. К слову, в тот же день в главной библиотеке страны откроется азербайджанский литературный уголок и состоится презентация книги народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой «Зарифа и Гейдар Алиевы. История любви». Ценители прекрасного могут посетить выставку «Жемчужины искусства Азербайджана» во Дворце мира и согласия, а вечером там же увидеть концерт Азербайджанского государственного ансамбля танца. В четверг в Национальном музее любителей живописи ждут на лекциях «Живопись и графика Азербайджана 1920–1980-е годы», «Тебризская школа миниатюры» и других. Завершится культурная неделя гала-концертом мастеров искусств Азербайджана. #Астана #Азербайджан #дни культуры