В Астане сегодня стартуют Дни культуры Азербайджана

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Зарина Москау

Несколько дней все, кому интересна культура этой красивой и самобытной страны, могут прикоснуться к ней.

Дни культуры откроются презентацией книги известного поэта-лирика Физули в Национальной академической библиотеке. В тот же день состоится этноджаз-концерт в Казахском национальном музыкально-драматическом театре им. К. Куа­нышбаева, где выступят лучшие фольклорные и джазовые коллективы, ведущие солисты Азербайджана.

Насыщенными будут и последующие дни. В среду планируется подписание меморандума между нацио­нальными бибилиотеками Казахстана и Азербайджана. К слову, в тот же день в главной библиотеке страны откроется азербайджанский литературный уголок и состоится презентация книги народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой «Зарифа и Гейдар Алиевы. История любви».

Ценители прекрасного могут посетить выставку «Жемчужины искусства Азербайджана» во Дворце мира и согласия, а вечером там же увидеть концерт Азербайджанского государственного ансамбля танца.

В четверг в Национальном музее любителей живописи ждут на лекциях «Живопись и графика Азербайджана 1920–1980-е годы», «Тебризская школа миниатюры» и других. Завершится культурная неделя гала-концертом мастеров искусств Азербайджана.

#Астана #Азербайджан #дни культуры

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