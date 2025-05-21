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Турнир впервые за долгое время проводится не в декабре, а в мае. Такое решение связано с весьма насыщенным календарем. С момента окончания предыдущего первенства прошло менее полугода, но за это время состоялись юниорские чемпионаты Казахстана (U6–U18 и U20), чемпионаты мира среди юниоров и школьников, полуфинал первенства страны-2025, зональный чемпионат Азии и личный чемпионат Азии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В состав участников автоматически вошли: пять лучших игроков по итогам ЧРК-2024, три победителя полуфинала ЧРК-2025, два чемпиона Казахстана среди юниоров (до 18 и до 20 лет), а также четыре номинанта, предложенных тренерским советом КФШ.

Финал проходит в двух категориях — Open (открытая) и Women (женская). В каждом из них участвуют 14 шахматистов. Формат турнира — круговая система в 13 туров. Контроль времени — 90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Общий призовой фонд составляет 20 миллионов тенге и из них победитель получит 3 000 000, за второе место положено 2 000 000, за третье - 1 500 000 и так вплоть до седьмого места, где будет вознаграждение в размере 500 000.

Средний рейтинг участниц в женской категории равен 2181 очко по международной системе ЭЛОм. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. За чемпионское звание борются три чемпионки прошлых лет, призеры чемпионатов Азии и финала зоны 3.4. Также участвуют юниорки, показавшие яркие результаты на национальном уровне, отмечает вице-президент Казахстанской федерации шахмат (KazChess) Марат Есенов.

Состав участниц: IM Меруерт Камалиденова (2345, Астана); WIM Амина Кайрбекова (2344, Астана); WGM Алуа Нурман (2338, Алматы); WGM Ксения Балабаева (2311, Алматы); WFM Елназ Калиахмет (2258, Алматинская обл.); WGM Лия Курмангалиева (2246, Алматы); WFM Зарина Нургалиева (2235, Атырауская обл.); WIM Асель Серикбай (2223, Кызылординская обл.); WFM Мария Холявко (2130, Алматы); WIM Аяулым Калдарова (2115, Шымкент); WFM Кристина Попандопуло (2061, Карагандинская обл.); WFM Жания Науанова (2031, Павлодарская обл.); Жанбота Камарова (1954, Акмолинская обл.) и Асия Асылхан (1939, Туркестанская обл.).

Возраст участниц - от 13 до 23 лет. Самыми юными являются Елназ Калиахмет (14 лет) и Мария Холявко (которой исполнится 14 в последний день чемпионата). Самой взрослой является Асель Серикбай, ей 23 года, при этом большинство участниц — младше 20 лет.

В Открытой категории средний рейтинг участников 2405 очков. Турнир относится к VII категории по международной классификации. В составе — чемпионы Казахстана прошлых лет, победители международных соревнований, участники мировых юниорских чемпионатов и финалисты зональных турниров.

Среди них GM Казыбек Ногербек (2538, Астана); GM Денис Махнев (2526, Павлодарская обл.); GM Алишер Сулейменов (2515, Павлодарская обл.); IM Алдияр Ансат (2489, ВКО); IM Жандос Агманов (2480, Астана); GM Рамазан Жалмаханов (2456, Алматы); IM Даниял Сапенов (2415, Карагандинская обл.); IM Аян Ахметов (2410, Астана); IM Абильмансур Абдильхаир (2401, Шымкент); IM Сатбек Ахмединов (2392, Астана); IM Алибек Игамбергенов (2315, ЗКО); FM Ергали Сулеймен (2302, Астана); FM Алдияр Жауынбай (2265, Астана) и FM Ерлан Тлеуханов (2169, Алматы).

Возраст участников варьируется от 13 до 30 лет. Самый молодой — Алдияр Жауынбай (13 лет). Самые старшие — Аян Ахметов (28 лет) и Алибек Игамбергенов (30 лет). Младше 21 года — шесть шахматистов.

Среди участников - чемпион мира до 20 лет Казыбек Ногербек, победитель чемпионата Азии в зоне 3.4 Алдияр Ансат и обладатель двух титулов чемпионата мира по рапиду и блицу среди юниоров Ергали Сулеймен.