В Астане стартовал набор волонтёров для участия в «Играх Будущего 2026»

Волонтёры получат практический опыт работы на международном турнире, объединяющем спорт и современные технологии

С 10 апреля в столице начался официальный набор волонтёров для участия в международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего 2026», сообщает Kazpravda.kz

В этот же день в легкоатлетическом комплексе QAZAQSTAN состоялась презентация Волонтёрской программы, в рамках которой представлены формат участия, функциональные направления, требования к кандидатам и условия отбора.

Волонтёры являются ключевым элементом организации турнира и будут задействованы в основных операционных направлениях, включая работу с участниками и зрителями, взаимодействие со средствами массовой информации, сопровождение спортивных делегаций, а также организационную поддержку мероприятий.

Волонтёрская программа направлена на развитие культуры добровольчества и формирование практических компетенций у молодёжи в сфере организации международных мероприятий. Реализация программы позволит сформировать подготовленную команду волонтёров, обеспечивающую высокий уровень сервиса, координации и коммуникации в рамках турнира.

«Игры Будущего 2026» выступают платформой, объединяющей спорт, технологии и цифровую культуру. Участие волонтёров в проекте способствует укреплению имиджа Астаны как современного и технологичного города, а также повышению международной узнаваемости Казахстана как площадки для проведения масштабных событий.

Участникам программы будут предоставлены брендированная экипировка, сувенирная продукция и сертификаты участия. Волонтёры получат практический опыт работы на международном турнире, объединяющем спорт и современные технологии.

К участию приглашаются студенты, представители молодёжных и волонтёрских организаций, а также все заинтересованные граждане, готовые внести вклад в проведение одного из крупнейших международных проектов в Казахстане.

