Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 21 по 23 июля в столице проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик», направленное на повышение транспортной дисциплины и пресечение нелегальных перевозок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

ОПМ «Перевозчик» проводится с целью повышения безопасности на дорогах, контроля за деятельностью перевозчиков, выявления нарушений при перевозке пассажиров и багажа, а также пресечения фактов нелегальной деятельности в этой сфере.

За первые дни мероприятия столичные полицейские зафиксировали ряд нарушений. Так, был задержан 19-летний водитель мопеда «БАС», который самовольно изменил конструкцию транспортного средства — в частности, выхлопную систему. Это является нарушением по части 7 статьи 590 КоАП РК. По решению суда молодому человеку назначен штраф в размере 15 МРП.

Также был задержан 50-летний мужчина, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Заключение медосвидетельствования подтвердило факт нарушения. В его отношении составлен административный протокол. Ему назначено 15 суток ареста и 7 лет лишения водительских прав.

С начала года в Астане выявлено более 1 400 нарушений ПДД, свыше 400 транспортных средств водворены на штрафстоянки. Во время ОПМ на улицах столицы усилено полицейское присутствие, сформированы дополнительные наряды и мобильные группы.

Принцип «Закон и порядок» остается основой деятельности органов внутренних дел. Нарушители будут привлекаться к ответственности в установленном порядке, добавили в МВД.