По информации Департамента полиции в Астане продолжается работа по пресечению фактов загрязнения мест общего пользования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

За выброс мусора в неположенных местах, брошенные окурки, плевки на улице, а также выброс отходов из окон автомобилей предусмотрена административная ответственность. С начала года к ответственности привлечены лица по порядка 16 000 фактам загрязнения мест общего пользования и нарушения правил благоустройства.

"К выявлению и предотвращению подобных правонарушений активно привлекаются современные системы фиксации. Наряду с камерами Центра оперативного управления используются дроны, которые выявляют факты нарушений и передают информацию патрульным экипажам для оперативного реагирования. Кроме того, с помощью дронов осуществляется звуковое оповещение граждан с напоминанием о необходимости соблюдения культуры чистоты, бережного отношения к городскому имуществу, а также норм общественного порядка и правил дорожного движения", - говорится в сообщении акимата.

Полиция призывает жителей и гостей столицы проявлять сознательность: чистота города начинается с каждого из нас.