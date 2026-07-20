В Астане усилили меры по борьбе с незаконной торговлей алкоголем

Столица

В рамках реализации принципа «Закон и порядок» в столичном районе Сарыарка продолжается работа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции. Подобный факт выявили во время проведения очередного рейда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

В одном из увеселительных заведений района нашли алкоголь для продажи  без соответствующих разрешительных документов.
В ходе проверки изъято более 30 бутылок алкоголя, среди которых обнаружена и продукция кустарного производства, суррогатный алкоголь неизвестного происхождения.

Незаконный оборот такой продукции представляет серьезную угрозу здоровью и жизни граждан. В связи с этим все собранные материалы переданы в органы государственных доходов района Сарыарка для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений ведется на постоянной основе.

Районный акимат призывает жителей сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя.

«Каждое обращение рассматривается, а информация проверяется совместно с уполномоченными органами. Только общими усилиями можно обеспечить безопасность и правопорядок в районе», - отметили в акимате.

#Астана #алкоголь #меры

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