В Астане усилили меры по борьбе с незаконной торговлей алкоголем

В рамках реализации принципа «Закон и порядок» в столичном районе Сарыарка продолжается работа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции. Подобный факт выявили во время проведения очередного рейда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

В одном из увеселительных заведений района нашли алкоголь для продажи без соответствующих разрешительных документов.

В ходе проверки изъято более 30 бутылок алкоголя, среди которых обнаружена и продукция кустарного производства, суррогатный алкоголь неизвестного происхождения.

Незаконный оборот такой продукции представляет серьезную угрозу здоровью и жизни граждан. В связи с этим все собранные материалы переданы в органы государственных доходов района Сарыарка для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений ведется на постоянной основе.

Районный акимат призывает жителей сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя.