В Астане усилили меры по борьбе с незаконной торговлей алкоголем

В рамках реализации принципа «Закон и порядок» в столичном районе Сарыарка продолжается работа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции. Подобный факт выявили во время проведения очередного рейда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
В одном из увеселительных заведений района нашли алкоголь для продажи без соответствующих разрешительных документов.
В ходе проверки изъято более 30 бутылок алкоголя, среди которых обнаружена и продукция кустарного производства, суррогатный алкоголь неизвестного происхождения.
Незаконный оборот такой продукции представляет серьезную угрозу здоровью и жизни граждан. В связи с этим все собранные материалы переданы в органы государственных доходов района Сарыарка для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений ведется на постоянной основе.
Районный акимат призывает жителей сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя.
«Каждое обращение рассматривается, а информация проверяется совместно с уполномоченными органами. Только общими усилиями можно обеспечить безопасность и правопорядок в районе», - отметили в акимате.