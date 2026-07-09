В Астане усиливают меры по предотвращению выпадения детей из окон

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице в целях предотвращения выпадения детей из окон спасатели совместно с сотрудниками полиции и волонтерами на постоянной основе проводят профилактическую работу, передает Kazpravda.kz со ссылкой акимат Астаны

Как уточняется, с начала года на территории города организовано более 250 профилактических рейдов, в ходе которых жителям раздали более 4 500 информационных памяток.

Кроме того, семьям из социально уязвимых категорий, многодетным и семьям с маленькими детьми бесплатно установили более 1 400 оконных блокираторов безопасности.

В ходе профилактических мероприятий спасатели разъясняют родителям необходимость не оставлять детей без присмотра, не полагаться на москитные сетки, устанавливать на окна специальные защитные устройства и не ставить мебель вблизи окон.

Специалисты в очередной раз напоминают, что безопасность детей — это ответственность каждого родителя.