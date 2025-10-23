Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

25 октября в шести районах Астаны пройдут праздничные концерты, посвященные Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.



Так, концертные программы пройдут на следующих локациях:



Район Алматы – парк «Жерұйық» и ЖМ «Железнодорожный» (сквер по улице Керегетас) с 12:00 часов;



Район Байқоныр – парк «Ататүрік» и ЖМ «Өндіріс» с 15:00 часов;



Район Есиль – ЖК «Бағыстан»​с 15:00 часов;



Район Нура – сквер «Айғыржал» и сквер «Жағалау» с 12:00 часов, парк «Мереке» с 15:00 часов;



Район Сарыарка - Городская площадь и сквер «Корғалжын» (ЖМ Көктал-2) с 15:00 часов;



Район Сарайшык - площадь «Қазақ елі» с 15:00 часов спортивные соревнования и с 16.00 концертная программа, ЖМ «Промышленный» (улица Шалкоде, 1) и ЖМ «Отау» (улица А 105, 20/1) с 12:00 часов.

В концертных программах примут участие творческие коллективы, солисты подведомственных учреждений Управления культуры и известные казахстанские исполнители.



Напомним, в честь Дня Республики в Астане проходят порядка 150 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие.