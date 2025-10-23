В Астане в День Республики пройдут концерты

Культура
100

В честь праздника  в Астане проходит порядка 150 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

25 октября в шести районах Астаны пройдут праздничные концерты, посвященные Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Так, концертные программы пройдут на следующих локациях:

Район Алматы – парк «Жерұйық» и ЖМ «Железнодорожный» (сквер по улице Керегетас) с 12:00 часов;

Район Байқоныр – парк «Ататүрік» и ЖМ «Өндіріс» с 15:00 часов;

Район Есиль – ЖК «Бағыстан»​с 15:00 часов;

Район Нура – сквер «Айғыржал» и сквер «Жағалау» с 12:00 часов, парк «Мереке» с 15:00 часов;

Район Сарыарка - Городская площадь и сквер «Корғалжын» (ЖМ Көктал-2) с 15:00 часов;

Район Сарайшык - площадь «Қазақ елі» с 15:00 часов спортивные соревнования и с 16.00 концертная программа, ЖМ «Промышленный» (улица Шалкоде, 1) и ЖМ «Отау» (улица А 105, 20/1) с 12:00 часов.

В концертных программах примут участие творческие коллективы, солисты подведомственных учреждений Управления культуры и известные казахстанские исполнители.

Напомним, в честь Дня Республики в Астане проходят порядка 150 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие.

#культура #Астана #концерты

Популярное

Все
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Музыкальное наследие тюркского мира
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Тысячи спасенных жизней
Финальные поединки в Семее
Обменялись опытом, наладили контакты
Успей купить по приятной цене!
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Жүз домбыра – бір үн
Стратегическое партнерство укрепляется
Крылатое наследие номадов
Новую спецтехнику получили лесники
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Kia: тандем человека и высоких технологий
Высокая честь – Родину беречь
Чувствовать себя равноправными членами общества
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Успехи и достижения казахстанской культуры за рубежом назва…
Жүз домбыра – бір үн
Музыкальное наследие тюркского мира
Неделя национальных анимационных фильмов стартовала в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]