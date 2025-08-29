О ходе подготовки к предстоящему учебному году на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказала заместитель руководителя Управления образования города Маржангуль Каирбаева

Фото: акимат Астаны

В новом учебном году в первые классы общеобразовательных школ планируется принять 31 тыс. детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

На сегодняшний день принято 30 057 детей, из них в государственные школы - 26 666, в частные - 3 508.

"Что касается строительства школ, в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 14 школ на 43 744 места в две смены. В настоящее время 98% городских школ оснащены предметными кабинетами. В этом году приобретено 32 предметных кабинета. К новому учебному году учащиеся будут на 100% обеспечены учебниками. В настоящее время 85% учебников доставлены и распределены в организации образования", - сообщила Маржангуль Каирбаева.

Как стало известно, вся государственные организации на 100% охвачены системой видеонаблюдения. В 100 школах дополнительно устанавливаются 2000 камер. Все камеры и тревожные кнопки подключены к единому Ситуационному центру и Центру оперативного управления Департамента полиции.

Кроме того, в 111 школах установлены контрольно-пропускные устройства с системой Face-ID.