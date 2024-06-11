В Астане введут 7 новых полос Bus Lane

В ночь с 15-го на 16-е июня по улице Ш. Айтматова будет введена полоса для общественного транспорта Bus Lane

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Выделенная полоса с общей протяженностью 10,5 км появится на участке от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В настоящее время на указанном участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки для общественного транспорта.

Это первая из 7 полос Bus Lane, которые планируется ввести в этом году в городе. Как уже сообщали ранее, выделенные полосы появятся на проспектах Мәңгілік ел, Туран, Тәуелсіздік, Улы Дала, Р.Кошкарбаева, улице Керей Жанибек хандар.