В Астане введут 7 новых полос Bus Lane

В ночь с 15-го на 16-е июня по улице Ш. Айтматова будет введена полоса для общественного транспорта Bus Lane
Выделенная полоса с общей протяженностью 10,5 км появится на участке от ул. Ш. Косшыгулулы до ул. Ж. Молдагалиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
В настоящее время на указанном участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки для общественного транспорта.
Это первая из 7 полос Bus Lane, которые планируется ввести в этом году в городе. Как уже сообщали ранее, выделенные полосы появятся на проспектах Мәңгілік ел, Туран, Тәуелсіздік, Улы Дала, Р.Кошкарбаева, улице Керей Жанибек хандар.
«Движение общественного транспорта по Bus Lane позволит сократить время проезда, интервал времени ожидания автобусов пассажирами на остановочных пунктах, увеличить среднюю эксплуатационную скорость. Также эти меры дадут возможность беспрепятственному движению карет скорой помощи, спецслужб и пожарной техники», - отметили в акимате.