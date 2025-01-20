В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате

Дефицита этого продукта нет, заявили в акимате, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, что астанчане возмутились ростом цен на картофель, в сети Small ее стоимость составила 433 тенге за килограмм, на рынке «Астаналык» («Артем») этот овощ стали продавать по 380 тенге за килограмм.

В акимате сообщили, что продукция в достаточном объеме представлена на торговых полках города, а её запасы своевременно пополняются. АО «СПК «Astana» заключило контракты на поставку более 7 тысяч тонн картофеля, что позволяет удерживать фиксированные цены на продукт в ряде торговых точек. Стоимость картофеля варьируется от 185 до 250 тенге за килограмм.

По данным акимата, законтрактованные объемы распределены между несколькими поставщиками: ТОО «Magnum Cash&Carry» — 4 160 тонн, ТОО «КазПромАгро» (Павлодарская область) — 2 240 тонн, КХ «Нурбек» (Туркестанская область) — 680 тонн.

Картофель из этих партий доступен в торговых сетях города, включая «Магнум», «Вкусмарт», «Аян», «Анвар», «Фермаг», а также на рынках «Сауран», «Шапагат» и других.

«Дополнительно АО «СПК «Astana» продолжает работу по заключению новых контрактов на поставку еще более 7 тысяч тонн картофеля. Уже определены поставщики из Туркестанской, Павлодарской и Алматинской областей. Особое внимание уделяется формированию запаса картофеля в сети «Magnum» по фиксированной цене — 185 тенге за килограмм», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Региональная комиссия проводит мониторинг и постоянные проверки по необоснованному повышению цен на социально значимые продовольственные товары.

Напомним, что Казахстан на днях ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода. Данная мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением.

По данным Минсельхоза, ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен в текущем году, экспорт картофеля вырос в 1,5 раза, с 411 тыс. тонн до 605 тыс. тонн.

Отмечается, что ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок. Так, за последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге).