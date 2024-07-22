В Астане за мошенничество осудили бывшего сотрудника крупной стройкомпании

Межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор в отношении экономиста, обвиняемого в совершении мошенничества неоднократно в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным суда, подсудимый, будучи экономистом в крупной строительной компании, имея доступ к базе «1С бухгалтерия», добавлял в список контрагентов фирму, оформленную на имя супруги, после чего предоставлял в бухгалтерию недействительные счета на оплату от указанной фирмы для перечисления денежных средств.

Таким образом, без выполнения работ и оказания услуг на счет фирмы супруги подсудимого со счета строительной компании были переведены в период с января по апрель 2022 года денежные средства на сумму более 73,3 млн тенге. Кроме того, с мая по август 2022 года было перечислено 26,8 млн тенге, которыми мужчина распорядился по своему усмотрению.

Всего строительной компании был причинен ущерб на общую сумму свыше 100 млн тенге. В суде подсудимый вину не признал. Его вина доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, сведениями о денежных переводах, протоколами осмотра предметов и документов, ответами с букмекерской конторы.

Прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы.

Приговором суда он осужден к 6 годам лишения свободы. Гражданские иски потерпевшей стороны на общую сумму свыше 100 млн тенге - удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.