В Астане задержан иностранец, находившийся в международном розыске за убийство

Во время свадьбы в Таджикистане он нанес гостю смертельные повреждения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице задержан гражданин Таджикистана, находившийся в международном розыске, передает Kazpravda.kz

Как выяснилось, 34-летний мужчина в 2022 году, находясь на свадьбе на территории своей страны, в ходе конфликта с одним из гостей нанес ему телесные повреждения, отчего мужчина скончался.

Установлено, что мужчина находился под пробационным контролем, но в 2023 году покинул страну. В ноябре этого года мужчина был объявлен в международный розыск. После чего полицейские обнаружили его в одном из торговых центров столицы и задержали.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания, где будет находиться до решения об экстрадиции. В ближайшее время он будет передан инициатору розыска – органам уголовного розыска Республики Таджикистан.