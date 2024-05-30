В Астане запустят первый кольцевой маршрут

Транспорт
144
Гульмира Кунапия
корреспондент

Маршрут №55 начнет работу с 1 июня

Фото: Kazpravda.kz

О том, какие остановки охватит кольцевой маршрут, рассказали в ТОО City Transportation Systems, передает Kazpravda.kz 

Маршрут охватит основные транспортно-пересадочные хабы столицы, такие как «Дом министерств», «ТРЦ «Хан Шатыр», «ТД «Гулжан», «Қазақконцерт им. Розы Баглановой», «Филармония им. Е. Рахмадиева».

Единый конечный остановочный пункт маршрута – «Акмолинская областная больница №2». Направление маршрута определяются по буквам в нумерации маршрута: А – по часовой стрелке, Б – против часовой.

Маршрут будут обслуживать 20 автобусов марки «Iveco Urbanway» с интервалом движения 8-15 мин.

Круговой маршрут позволит улучшить мобильность и обеспечить транспортную связь основных магистральных улиц. Также позволит снизить загруженность 23-х маршрутов (№№ 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 22А, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 46, 50, 51, 53, 56, 60, 66, 73).

#Астана #кольцевой маршрут

Популярное

Все
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Чтобы обрести успешное будущее, необходимо помнить уроки прошлого
Производственный парк строится в Туркестане
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Семь километров ради будущего Арала
Какой должна быть взаимосвязь искусственного интеллекта и права?
Мемориал жертвам репрессий предлагают открыть в Атырауской области
Дожди мешают земледельцам, но не отменяют посевную
Строительство АЭС гарантирует устранение дефицита электроэнергии
Нужно учиться хорошему, отвергая все плохое
Паводок увеличил... жилую площадь
Корейский опыт цифровизации применят в Казахстане
О рыбах и Транскаспийском транспортном маршруте
Ставки высоки: как изменятся правила игры для банковского сектора?
Инвесторов из ОАЭ пригласили к сотрудничеству
Около 5 млрд тенге выделено Жезказгану на строительство коммуникаций
Пенсионные накопления: управлять самому или доверить государству?
От олимпийского «серебра» до полного комплекта наград
Имя погибшего полицейского будет носить кадетский класс
Символ труда и честности
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Астана и Париж «сверили часы»
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Казахстанские авиакомпании за год заработали на перевозке к…
Очередной дефицит ЖД-билетов в канун отпусков прокомментиро…
Еще одно соглашение с Китаем в сфере перевозок одобрил Мажи…
Казахстан ратифицировал соглашение с КНР о развитии ТМТМ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]