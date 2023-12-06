В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
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Аскар Султан
Соревнования прошли во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова. На протяжении трех дней за медали бились 179 сильнейших спортсменов страны. В турнире приняли участие 113 мужчин и 76 женщин, среди которых были бронзовый призер недавних летних Азиатских игр в Ханчжоу Смайыл Дуйсебай, участник Олимпийских игр Рио-2016 в Бразилии, Токио-2020 и многократный победитель международных турниров Руслан Жапаров, чемпионка Всемирной летней универсиады, прошедшей в этом году в китайском Чэнду, Рита Бакишева, лидеры сборной и многократные победители международных турниров Ботагоз Капанова, Нурбек Газез, Нурай Хусайнова и многие другие.