В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо

Спорт
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Аскар Султан

Соревнования прошли во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова. На протяжении трех дней за медали бились 179 сильнейших спортсменов страны. В турнире приняли участие 113 мужчин и 76 женщин, среди которых были бронзовый призер недавних летних Азиатских игр в Ханчжоу Смайыл Дуйсебай, участник Олимпийских игр Рио-2016 в Бразилии, Токио-2020 и многократный победитель международных турниров Руслан Жапаров, чемпионка Всемирной летней универсиады, прошедшей в этом году в китайском Чэнду, Рита Бакишева, лидеры сборной и многократные победители международных турниров Ботагоз Капанова, Нурбек Газез, Нурай Хусайнова и многие другие.

фото из открытых источников

Спортсмены выступали в 16 весовых категориях. Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев посетил финальные поединки и вручил награды сильнейшим.

– На спартакиаде таэквондисты со всех регионов страны соревновались и демонстрировали свое мастерство болельщикам. Стоит отметить, что в ходе соревнований судьи работали честно, а Спартакиада была организована на высоком уровне. Поздравляю наших спортсменов с яркими победами и в дальнейшем желаю им успешного выс­тупления на международных соревнованиях, – сказал глава спортивного ведомства страны.

Теперь перейдем к результатам. Победителями Спартакиады в своих весовых категориях стали: до 53 кг – Айдана Сундетбай (Алматинская область); до 63 кг – Самирхон Абабакиров (Шымкент); до 63 кг -Жазира Исина (Актюбинская область); до 68 кг– Нурбек Газез (Алматы); свыше 73 кг – Аксауле Еркасимова (Актюбинская область); до 87 кг – Бейбарыс Каблан (Алматинская область); до 49 кг – Ботагоз Капанова (Кызылординская область); до 54 кг – Азирет Дуйсенбек (Туркестанская область); до 57 кг – Мария Севостьянова (Атырауская область); до 80 кг – Батырхан Толеугали (Восточно-Казахстанская область); до 67 кг – Нурай Хусаинова (Атырауская область); свыше 87 кг – Руслан Жапаров (Алматы); до 58 кг – Елдос Ыскак (Жамбылская область); до 74 кг – Абдурахман Марипов (Шымкент); до 46 кг – Рита Бакишева (Алматы) и до 73 кг – Назым Махмутова (Туркестанская область).

#Астана #Спартакиада #таэквондо

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