В Атырау купальный сезон перенесли на неопределенный срок

В областном оперативном штабе по ЧС заявили, что в июне купального сезона не будет, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Атырауской области

Уровень воды в реке Жайык еще не опустился до критической отметки.

Как рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС Атырауской области Бахыт Абланов, в связи с высоким уровнем воды в реке Жайык, открытие купального сезона в Атырау перенесли на неопределенный срок.

«В этом году открытие купального сезона перенесено на неопределенный период. После того, как уровень воды в реке Жайык опустится, будет организована очистка дна реки и территории пляжей от бытового мусора. В настоящее время купание в открытых водоемах и разливах строго запрещено», - сказал Бахыт Абланов.