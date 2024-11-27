В Атырау осудили спасателя за смерть ребенка в бассейне

Спасатель ТОО спорткомплекса «Мұнайшы», не соблюдая возложенные на него обязанности по безопасности, пропустил девочку в зал бассейна для взрослых, где она плавала в части глубиной 5,5 метров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Атырау

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из-за неумения плавать девочка утонула в бассейне.

«В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.306 УК). Так, невнимательность спасателя и несоблюдение им требований безопасности по оказанию экстренной помощи повлекли по несторожности смерть малолетней», - сообщили в суде.

Между прокурором и подсудимым заключено процессуальное соглашение о признании вины.

Потерпевшая сторона согласилась с условиями соглашения. Подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы. С применением ст.63 УК наказание назначено условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.