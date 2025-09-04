В Атырау реализуется проект цифровизации в системе водоснабжения

ЖКХ
39
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Ожидается, что проект позволит снизить потери воды и повысить качество предоставляемых услуг

Фото: ГКП «Атырау облысы Су Арнасы»

По заказу областного управления энергетики и ЖКХ в ГКП «Атырау облысы Су Арнасы» запущена специальная система. В рамках проекта приборы учета воды устанавливаются на канализационно-насосные станции, насосные станции повышения давления, водозаборные сооружения, тепловые пункты, резервуары накопления воды, а также в многоквартирные жилые дома, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в областном акимате, система позволяет моделировать, управлять насосными станциями для обеспечения стабильного давления повышения точности снятия показаний, выявлять наиболее изношенные сети и прогнозировать ремонтные работы.

На сегодня водосчетчики установлены на 90 канализационно-насосных станциях, 36 повысительных насосных станциях и в 521 многоквартирном доме. Работы будут продолжены до конца года.

Для эффективного управления системой водоснабжения и водоотведения в городе создан диспетчерский пункт, который призван сократить коммерческие и технологические потери в системе водоснабжения, автоматизировать производственные процессы и повысить качество обслуживания.

В рамках проекта персонал получает достаточную, точную и своевременную информацию о работе системы, что позволит обеспечить потребителей бесперебойной подачей питьевой воды.

 

 

#проект #цифровизация #Атырау #водоснабжение

