В Атырау стартовал казахстанско-грузинский бизнес-форум

Экономика
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Форум, нацеленный на укрепление партнерства между двумя странами в сфере торговли и инвестиций, а также на развитие трансграничной логистики, туризма и культурных связей, стартовал в Атырау, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: РСК Атырауской области

Как отметил аким Атырауской области Серик Шапкенов, 27 мая был открыт прямой рейс по маршруту Атырау – Тбилиси.

– Для нас это не просто воздушное сообщение, а настоящий мост, соединяющий людей, экономики и культуры двух регионов. Атырау один из ведущих индустриальных и инвестиционно значимых регионов Казахстана. Мы готовы к экспортно-импортным операциям по различным направлениям, а также к созданию совместных предприятий, – сказал Серик Шапкенов.

В прошлом году внешнеторговый оборот между Атырауской областью и Грузией превысил 1,6 млн долларов. Регион готов к увеличению поставок, развитию логистических связей и расширению сотрудничества в новых отраслях.

На сегодняшний день в области действуют более 17 предприятий с участием грузинского капитала в сферах торговли, логистики, услуг и строительства.

Выступая на форуме, председатель казахстанско-грузинской экономической ассоциации Георгий Джахуташвили отметил, что сотрудничество между двумя странами обладает большим потенциалом в развитии логистики, торговли и туризма.

В рамках форума также проходят B2B-встречи между компаниями Казахстана и Грузии. Участники обсуждают создание транспортно-логистических центров, расширение поставок агропродукции, развитие туризма и открытие совместных предприятий.

В работе форума принял участие чрезвычайный и полномочный посол РК в Грузии Малик Мурзалин.

#Атырау #бизнес #Грузия

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