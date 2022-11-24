В аулах станет больше отличников

Всего в регионе 424 школы, из них 66%, или 281, расположены в сельской глубинке. Малокомплектных среди них 204, из которых только 120 включены в проект с контингентом 10 575 учащихся. Выбор продиктован двумя вескими причинами. Во-первых, они показали низкую академическую успеваемость, на что повлияли нехватка квалифицированных кадров и слабая материально-техническая база. Во-вторых, они обеспечены высокой скоростью Интернета.

– Мы сразу исключили из списка малокомплектных школ 21 начальную. Уроки будут проходить в онлайн-режиме только для учащихся с 6-го по 11-й классы. При этом заранее учли качество технических средств. Составлено расписание, по которому каждый день посвящен конкретному предмету. К примеру, понедельник – математике, вторник – физике, среда – химии, четверг – био­логии, пятница – английскому языку, – объяснила руководитель отдела областного управления образования Гульжан Кулыбеккызы.

По ее информации, малокомп­лектных школ особенно много в Хобдинском (22), Айтекебийском (21), Уилском (18) и Иргизском (17) районах.

Из-за малочисленности классов здесь вынуждены совмещать уроки. В отдаленных селах не хватает учителей, потому один педагог ведет сразу несколько предметов. Анализ показал, дипломы 99 преподавателей малокомплектных школ не соответствуют специальности. В разгар учебного года вакантно 34 места. Не хватает учителей по химии, физике, английскому языку, математике. Отсюда и низкое качество образования в 60 школах.

С учетом актуальности проб­лемы в области утверждена «дорожная карта», реализация которой позволит создать равные условия для получения качественного образования детьми, проживающими как в городе, так и в селе. В ходе разработки «карты» были досконально изучены проблемы малокомплектных школ, показатели знаний сельских школ, их материально-техническая база, качественный состав учителей. Были учтены запросы педагогов и родителей, рассмотрены проблемы учебно-воспитательного процесса.

– Проект «Білім all» также нацелен на поддержку педагогов. В обществе не должно складываться ошибочное мнение, что у всех сельских учителей низкая квалификация. Мы пригласили к сотрудничеству более опытных наставников. Это 26 лучших преподавателей области, известных и в респуб­лике, которыми мы гордимся. Их ученики становились призерами и победителями областных, республиканских и даже международных конкурсов, олимпиад. Они работают в лицее-интернате «Білім-Инновация» для одаренных юношей, лицее-интернате для одаренных детей имени Максота Кусаи­нова, физико-математичес­кой школе-лицее, гимназии № 21 имени аль-Фараби города Актобе, а также в средней школе № 3 и гимназии № 6 города Хромтау. Многие дети городских и сельских школ хотели бы поступить в такие учебные заведения, но прием туда ограничен. Отсюда наша цель – создать условия для получения знаний сельскими детьми у таких высококлассных педагогов хотя бы виртуально. По поручению Касым-Жомарта Токаева в нашей стране уделяется особое внимание качеству образования. Ежегодно сдают в эксплуатацию новые здания школ, но если есть дефицит кадров, то от зданий и оборудования мало проку, – продолжила Гульжан Кулыбеккызы.

Она подчеркнула, что только в областном бюджете доля сферы образования составляет почти 40%. За последние пять лет в регионе сдано в эксплуатацию 59 учебных заведений, 27 из которых – сельские.

– В Казахстане созданы все условия для развития детей, получения ими качественного образования, но не секрет, что есть факторы, влияющие на разрыв между городскими и сельскими школами. Для решения этой важнейшей задачи принимается ряд мер. В частности, приобретено оборудование предметных кабинетов для 114 школ, постоянно обновляются школьная мебель, книжный фонд школьных библиотек. К 2025 году ожидается модернизация 282 школ. Мы уверены, на повышении качества образования сельских детей положительно скажется и реализация регионального проекта «Білім all» в рамках Года детей, – отметил аким области Ералы Тугжанов во время старта проекта.

Инициативу актюбинцев высоко оценила заведующая лабораторией по развитию сельских и малокомплектных школ Национальной академии образования и науки им. Ы. Алтынсарина, кандидат филологичес­ких наук Алмагуль Мукушева, принявшая участие в знаменательном событии.

– Для нас большая честь стать частью проекта, позволяющего сбалансировать уровень образования города и села. Не секрет, что одаренные дети чаще встречаются в сельской глубинке, но из-за дефицита специалистов мы не всегда можем их распознать. Думаю, в будущем масштабы проекта расширятся, – поделился мнением учитель математики областного специализированного лицея-интерната для одаренных детей, обладатель звания «Лучший педагог Актюбинской области» Нурбек Абдуллин.

Большие надежды на проект возлагает и директор Каракобдинской школы-детского сада Алгинского района Еркинбек Зиядинов. Из 29 школ в районе 13 малокомплектные, там обучается 58 детей. «Білім all» – прекрасная возможность для учеников получить хорошие знания у сильнейших педагогов, а для учителей – обменяться опытом и повысить квалификацию.

Первым уроком в рамках регионального пока проекта стал урок по математике на казахском языке. Его для 976 шестиклассников из 120 малокомп­лектных школ провел учитель областной специализированной физико-математической школы-лицея, победитель респуб­ликанской «Математической регаты», областной олимпиады «Лучший учитель математики» Еркебулан Арызахметов.

В мае пройдет промежуточное тестирование, которое покажет эффективность проекта.