В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА

Генеральный директор авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провёл экстренное совещание в связи с крушением самолета UPLA286 на площадке Балапан, передает Kazpravda.kz .

Фото: комитет гражданской авиации

«Погибшие при авиапроисшествии: командир ВС (пилот-инструктор), который имел 1097 часов налета и курсант военного института СВО. Пилот имел действующее свидетельство CPL (A). Специальная отметка пилота инструктора была внесена ОЮЛ «КАМА» до 01.07.2025 года», – сообщает телеграм-канал комитета гражданской авиации Казахстана.

Операционным центром активирован аварийный план ААК, обсуждены вопросы обеспечения безопасности полетов и подготовлены документы для проведения расследования.

АУЦ «Авиационный учебно-тренировочный центр» (Балапан) осуществляет деятельность по профессиональной подготовке авиационного персонала. Сертификационное обследование было проведено авиационными инспекторами в период с 21 по 25 ноября 2022 года.

«Сертификат летной годности ВC UP-LA286, с которым произошло авиапроисшествие, был выдан 4 июня 2020 года. Год выпуска - 29. 07. 2011 года. Зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан 13 мая 2020 года», – отмечается в сообщении.

Парк АУЦ состоит из 15 (11 самолетов и 4 вертолета) воздушных судов.

Комитет гражданской авиации Минтранспорта и авиационная администрация Казахстана выразили соболезнование родным и близким погибших пилотов.

Как сообщалось, трагедия произошла сегодня в 08:44 по местному времени в пяти километрах от аула Доскей Карагандинской области при совершении учебно-тренировочного полета.